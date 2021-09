Ex-Boxer Manny Pacquiao kandidiert als Präsident der Philippinen

Pacquiao erfreut sich größter Popularität in seiner Heimat. Aus ärmlichen Verhältnissen schaffte er den Aufstieg zum Multi-Millionär. In seiner Karriere war er Weltmeister in sieben verschiedenen Gewichtsklassen. Im August kehrte der Boxer nach zwei Jahren in den Ring zurück, unterlag dabei aber dem kubanischen WBA-Champion Yordenis Ugas in Las Vegas.