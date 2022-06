Boxen: Tyson Fury macht Rücktritt rückgängig - und nimmt Mega-Fight ins Visier

Sollte es zum Kampf zwischen Fury und Usyk/Joshua kommen, könnte Saudi Arabien als Austragungsort in Frage kommen. Dort wären die von Fury geforderten finanziellen Mittel verfügbar. Und laut Daily Mail hat der Wüstenstaat großes Interesse an dem potenziellen Mega-Event. Angestrebt sei demnach der nächste „Rumble In The Jungle“.