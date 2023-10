Fury vs. Ngannou: Box-Superstar riskiert folgenschwere "Demütigung"

Tyson Fury weiß, was für ihn auf dem Spiel steht.

„Wenn ich verliere, werde ich mein Gesicht nie wieder in der Öffentlichkeit zeigen können“, sagt der Schwergewichts-Weltmeister im Boxen vor dem teils mit Spannung, teils mit Skepsis erwarteten Mega-Fight gegen MMA-Star Francis Ngannou im saudi-arabischen Riad am späten Samstagabend.

Während die gesamte Box-Welt sehnsüchtig auf den Vereinigungskampf zwischen Fury und dem Ukrainer Alexander Usyk wartet, tobt sich der Brite lieber für viel Geld und den inoffiziellen Titel des „Baddest Man on the Planet“ („bösester Mann auf dem Planeten“) in einem Showkampf gegen einen Vollkontaktsportler aus - und muss dabei zusätzlich die Erfahrung und Expertise von Mike Tyson fürchten.