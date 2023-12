Boxen: Bizarrer Auftritt von McGregor - zum Leidwesen von Ronaldo

So unwohl dürfte sich Cristiano Ronaldo schon lange nicht mehr gefühlt haben! Der Weltfußballer war bei den “Day of Reckoning” (Tag der Abrechnung Anm. d. Red.) Boxkämpfen im saudi-arabischen Riad zu Gast. Der Portugiese saß bei den Kämpfen in der ersten Reihe und direkt neben ihm hatten die Veranstalter Box-Legende Conor McGregor platziert - zum Leidwesen von Ronaldo.