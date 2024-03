Nächste Absage für Mega-Kampf zwischen Fury und Usyk?

Droht dem Boxkampf des Jahres zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk die nächste Absage ? Wie Usyks Promoter Alex Krassyuk im Gespräch mit World Boxing News erklärte, könne er sich vorstellen, dass auch der Nachholtermin am 18. Mai ins Wasser fallen könnte. Krassyuk äußerte die Vermutung, dass Fury wie auch schon im Februar absagen könnte.

„Ich habe keine Garantie, dass der Kampf überhaupt stattfindet. Der Mann hat bereits viermal in Folge abgesagt. Wir haben sogar beschlossen, alle Witze und Kritiken gegenüber Luke (Tyson Luke Fury, Anm. d. Red.) einzustellen, um sein Vertrauen zu stärken“, so Krassyuk.

Tiefer Cut verhinderte Austragung im Februar

Ursprünglich sollte der Mega-Kampf um die unangefochtene Krone im Schwergewicht am 17. Februar in Saudi-Arabien stattfinden. Weil sich Fury im Sparring aber einen tiefen Cut an der rechten Augenbraue zuzog, musste das Event verschoben werden.