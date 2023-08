Edge träfe bei AEW auf alte Bekannte und neue Konstellationen

Edge bestritt bei SmackDown sein vorerst letztes WWE-Match

Der einstige Rivale von Megastar John Cena sah dann aber doch davon ab, Gewissheiten zu verkünden: „Ich weiß nicht, was meine Zukunft bringt, ich weiß es wirklich nicht“, sagte er: „Ich setze mich diese Woche mit meiner Familie an den Tisch, lecke meine Wunden und schaue, was sie von mir möchte.“

Bei einem Auftritt für das kanadische Medium Sportsnet ergänzte Edge die Information, dass sein WWE-Vertrag erst Ende September auslaufen wird und er die Zeit bis dahin zur Regeneration nutzen werde. Damit ist ein Blitz-Debüt für AEW bei der Megashow All In in London am Sonntag oder in der Woche darauf bei All Out ausgeschlossen.