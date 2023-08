WWE-Abschied nach 25 Jahren? Legende Edge gibt wichtiges Update

War das der später Abschluss einer großen Wrestling-Karriere? Oder hat WWE Hall of Famer Edge mit bald 50 Jahren noch mehr im Tank?

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown in Toronto nahe seiner kanadischen Heimat zelebrierte der „Rated-R Superstar“ sein 25-Jahre-Jubiläum bei WWE - und bestritt zugleich das letzte Match vor Ablauf seines aktuellen Vertrags. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Edge besiegte den mit ihm befreundeten Ex-WWE-Champion Sheamus - der eine Schlüsselrolle bei seinem Überraschungs-Comeback 2020 gespielt hatte - in einem hervorragenden Match und deutete danach sein Karriere-Ende an. Nur um dann doch die Türen für Spekulationen in alle Richtungen offen zu lassen.

Inzwischen hat Edge auch einen neuen, wesentlichen Umstand seiner Situation öffentlich gemacht.

Edge: „Das ist das letzte Mal für mich hier vor euch“

Edge wandte sich nach der Show ans Publikum und verkündete einen zunächst endgültig klingenden Abschied: „Toronto: Was soll ich sagen? Das ist das letzte Mal für mich hier vor euch allen. Ich denke nicht, dass ich nochmal das Forum bekommen kann, hier ein Match vor euch zu bestreiten, ehrlich gesagt.“

Der einstige Rivale von Megastar John Cena sah dann aber doch davon ab, Gewissheiten zu verkünden: „Ich weiß nicht, was meine Zukunft bringt, ich weiß es wirklich nicht“, sagte er: „Ich setze mich diese Woche mit meiner Familie an den Tisch, lecke meine Wunden und schaue, was sie von mir möchte.“

Adam Copeland, wie Edge bürgerlich heißt, ist verheiratet mit Hall-of-Fame-Kollegin Beth Phoenix, die beiden haben zwei gemeinsame Töchter.

Sollte er sich zum Weitermachen entschließen, stehen der noch immer überaus fitten und leistungsfähigen Legende alle Türen offen: Vor seinem WWE-Comeback hatte er auch mit Konkurrent AEW verhandelt, wo inzwischen auch sein langjähriger Partner Christian Cage eine Rückkehr gefeiert hat, auch mit den beide bewundernden Tag-Team-Champions FTR ist das Ehepaar Copeland persönlich befreundet.

Ein vor diesem Hintergrund wichtiges Update lieferte Edge inzwischen bei einem Auftritt für das kanadische Medium Sportsnet: Er verriet dort, dass sein WWE-Vertrag erst Ende September auslaufen wird und er die Zeit bis dahin zur Regeneration nutzen wird. Damit ist ein Blitz-Debüt für AEW bei der Megashow All In in London kommende Woche oder in der Woche darauf bei All Out ausgeschlossen.

Comeback neun Jahre nach Drama-Aus

Edge war zwischen 1998 und 2011 einer der erfolgreichsten und populärsten Stars bei WWE. In der Attitude Era prägte er zusammen mit Partner Christian sowie den Hardy Boyz und den Dudley Boyz die Tag-Team-Division. Nach seinem Durchbruch als Einzelwrestler blieben vor allem seine großen Fehden mit John Cena und dem Undertaker sowie seine Story-Verbindungen zu Ex-Freundin Lita sowie Vickie Guerrero in Erinnerung.

Die erfolgreiche Karriere des Kanadiers endete 2011 abrupt: Wenige Tage nach WrestleMania 27 trat Edge als amtierender World Champion zurück, nachdem eine sogenannte zervikale Spinalkanalstenose diagnostiziert worden war, eine schwere Nackenverletzung, mit der er eine bleibende Lähmung oder sogar den Tod riskiert hätte, wäre er weiter zwischen die Seile gestiegen. Ein weiterer Schlag auf den Nacken hätte ihn in den Rollstuhl befördert, teilte Edge in seiner Abschiedsrede den Fans mit.

Der elfmalige WWE und World Champion bemerkte 2019 aber, dass sich sein Zustand nachhaltig gebessert hatte: Er beschrieb einen Fahrrad-Unfall beim Dreh für einen YouTube-Clip mit Sheamus als Schlüsselmoment: Er stellte fest, dass er nicht die erwarteten Schmerzen auslöste - der Gedanke an eine Wrestling-Rückkehr nahm danach Gestalt an.

Das Vermächtnis vergrößert

Beim Royal Rumble 2020 feierte Edge sein umjubeltes Überraschungs-Comeback und fügte seinem Vermächtnis noch diverse Highlights hinzu.

Er bestritt große Fehden mit Ex-Partner Randy Orton (der gerade selbst um seine Karriere bangt) und Seth Rollins, einen WrestleMania-Hauptkampf mit Roman Reigns und Daniel Bryan und schob als Gründer und später Rivale der Gruppierung Judgment Day die Karrieren der aufstrebenden Damian Priest, Rhea Ripley und Dominik Mysterio an. Im Zuge der Rivalität stand Edge auch gemeinsam mit Gattin Phoenix im Ring.

In den vergangenen Monaten wurde es vergleichsweise ruhig um die Legende - es bleibt abzuwarten, ob er seine Karriere nun hat ausklingen lassen oder doch noch etwas vorhat.

