AEW: Blutduell Gage vs. Jericho sorgt für Sponsoren-Ärger

In einem Gespräch mit Investoren strich McMahon vor zwei Jahren heraus, dass die Attitude Era Vergangenheit sei und man nicht mehr wie der neue Konkurrent auf “blood and guts” setze, auf Blut und Eingeweide. AEW nahm die Vorlage seinerzeit dankbar auf, meldete “Blood and Guts” als Trademark an und machte es zum Namen einer (sehr erfolgreichen) Spezialausgabe von Dynamite.