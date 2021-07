AEW Dynamite: Schock-Debüt von Skandal-Wrestler Nick Gage

Gage kehrte nach seiner Entlassung 2016 in den Ring zurück, wo sein Mythos nur größer wurde. Gages Geschichte wurde in diesem Jahr in der TV-Dokureihe Dark Side of the Ring ausgeleuchtet, Thema waren darin auch sein Match gegen Hollywood-Schauspieler David Arquette, in dem dieser sich 2018 gefährliche Schnittverletzungen zuzog und der Suizid seines Bruders Christopher Anfang 2020, der als Justice Pain öfters mit ihm im Ring gestanden war.