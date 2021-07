AEW Dynamite: Historischer Quoten-Teilsieg gegen WWE RAW

Ein zusätzlicher Erfolg für AEW: In der Kernzielgruppe der 18- bis 49-Jährigen war Dynamite an diesem Abend die Nummer 1 aller Sendungen im Kabelfernsehen. Das Rating von 0.40 in dieser zentralen Kategorie war auch nicht weit weg von der langjährigen WWE-Flaggschiffshow RAW (0.43 - absolute Zuschauerzahl: 1,609 Millionen), die in der Vorwoche ein Rekordtief von 1,472 Millionen Zuschauern erreicht hatte (0.41 in der Kernzielgruppe). Bei den männlichen Zuschauern zwischen 18 und 49 lag Dynamite sogar erstmals vor RAW.