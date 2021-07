AEW vs. WWE: Dynamite mit Traumquote, RAW nach Cena-Hoch in Gefahr

Diesmal ging das Rennen klar an RAW, das Rating stieg nach Cenas Comeback bei Money in the Bank (und dem der Fans in der Halle) von 0,43 auf 0,57, die absolute Zuschauerzahl von 1,609 auf 1,923 Millionen. Am Tag darauf setzte allerdings auch AEW ein für ihre Verhältnisse dickes Ausrufezeichen.