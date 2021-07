WWE: Alexander Wolfe über geplatzten WrestleMania-Traum, Kritik an Lesnar und Rousey

„Man hat uns gesagt: ‚Wir haben Großes mit euch vor, Vince (WWE-Boss Vince McMahon, Anm. d. Red.) hat echt Bock auf euch, wir wollen viel mit euch machen.‘ Zwei Monate später waren wir aber immer noch nicht zu sehen. Dann durften wir bei unserem Debüt die Usos angreifen, mussten aber gleich unser erstes Match verlieren - was daran lag, dass Jeff Hardy als US-Champion kurzfristig in das Match rückte, weil sein eigentlicher Gegner Shinsuke Nakamura von einem Bombenhund gebissen wurde. Hardy durfte nicht verlieren, also mussten wir verlieren, was schon mal schlecht war. Und es haperte auch daran, sich einen kreativen Weg auszudenken, uns in der Niederlage besser aussehen zu lassen. Dann durften wir zwar in der Kickoff-Show von Extreme Rules gegen The New Day gewinnen, haben das Rückmatch dann aber klar verloren - das hat sich für uns schon als der ‚kiss of death‘ angefühlt.“