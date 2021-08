AEW Rampage: Neue Show mit Paukenschlag um Ex-WWE-Star Christian Cage

Omega und Page werden auch beim nächsten Pay Per View All Out am 5. September aufeinandertreffen, es geht dann um den AEW-Titel - und Cage drohte in einem Interview mit dem bei Rampage als Broadcaster auftretendem WWE-Weggefährten Mark Henry an, ihm auch den Gürtel noch abzunehmen. Der ursprünglich eingeplante Omega-Gegner Hangman Page fehlt bei All Out, wie am Freitag bekannt geworden ist, weil er erstmals Vater wird.