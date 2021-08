CM Punk bei AEW statt WWE: Mega-Debüt bei Rampage ist Wirklichkeit

Punk lief ein zu seinem aus WWE-Zeiten bekannten Theme “Cult of Personality” von der Band Living Colour - und war sichtbar gerührt von dem ohrenbetäubenden Jubelsturm, den er auslöste. Er umarmte eine Reihe von Fans (an Corona schien er in diesem Moment trotz der in Chicago jüngst wieder leicht verschärften Hygieneregeln nicht zu denken), sprang bei seinem Einmarsch sogar kurz zum Crowdsurfing in die Menge.