CM Punk verhilft AEW zu Traumquote und Teilsieg über WWE

Wie weit Rampage dank Punk über dem Normalniveau war, verdeutlicht vor allem der Vergleich mit der Dynamite-Show am 28. Mai, die wegen der NBA-Playoffs auf exakt denselben Sendeplatz verlegt worden war: Diese zog nur 526.000 Zuschauer an und schaffte in der “demo” lediglich ein Rating von 0.20. Das Gesamtniveau von Dynamite mit Punk war also doppelt so hoch, in der Kernzielgruppe fast dreimal.