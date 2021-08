NBA-Star bei AEW: Giannis Antetokounmpo eskaliert bei Wrestling-Show

Die Bucks und die Lucha Bros. verbindet eine jahrelange Vorgeschichte mit Duellen im US-Independent-Bereich, bei AAA in der mexikanischen Heimat der Lucha Bros. und bei AEW: Das atemberaubende Ladder Match der beiden Teams beim ersten All Out 2019 gilt schon als moderner Klassiker - nun knüpfen die beiden Duos in einem Steel Cage Match daran an.