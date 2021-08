The Assassin ist tot: Masken-Wrestler prägte viele WWE-Stars

Jody Hamilton, bekannt vor allem als der schwarz-golden maskierte Charakter The Assassin, ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Dies teilte sein Sohn, der frühere WCW- und WWE-Ringrichter Nick Patrick, am Dienstag mit. Hamilton hatte sich aufgrund seines schlechten gesundheitlichen Zustand zuletzt in eine sterbebegleitende Hospiz begeben müssen.