Paul Orndorff tot: Hulk Hogan trauert um nächsten großen Rivalen

In der WWF debütierte der enorm muskulöse Orndorff an dem Abend, an dem Hulk Hogan Champion wurde und wurde zu einem seiner ersten Herausforderer - eine Rivalität, die 1985 in seinem berühmtesten Match mündete: dem Tag Team Match mit Piper gegen Hogan und Hollywood-Star Mr. T (B.A. Baracus in der TV-Serie "The A-Team") bei WrestleMania I im New Yorker Madison Square Garden, mit Box-Ikone Muhammad Ali als Ringrichter.