Wrestling: Legende "Beautiful" Bobby Eaton stirbt unter tragischen Umständen

Die großen Duelle der beiden Expresses hatten immer wieder dieselbe Formel: Der als Bösewichte antretende Midnight Express isolierte Morton, dessen Fähigkeit das “face in peril” zu mimen, den in Bedrängnis geratenen Liebling, so eindrucksvoll waren, dass “playing Ricky Morton” in der Branche zum geflügelten Wort wurde.