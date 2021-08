WWE NXT: 180-Kilo-Koloss Odyssey Jones rückt in den Fokus

Eine neue Klausel wurde auch für den Showdown zwischen Adam Cole und Kyle O’Reilly bestimmt. Das “Undisputed Finale” - das Coles letztes WWE-Match werden könnte - wird eine Variation eines Three Stages of Hell Matches: Nacheinander begegnen sich die beiden erst in einem normalen Wrestling-Match, dann einem Street Fight ohne Regeln und schließlich - wenn bis dahin noch keiner 2:0 führt (was unwahrscheinlich ist) in einem Steel Cage Match.