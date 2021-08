WWE RAW: Fan-Rebellion! Rufe nach Bray Wyatt und CM Punk

Goldberg reagierte recht geschickt, er streute eine lobende Erwähnung der Stadt Chicago in seine Rede ein (”This ain’t your coliseum, this is Chicago!”). Ob spontan oder vorausschauend eingeplant: Die Rufe nach Wyatt ebbten ab und das Publikum konzentrierte sich eher wieder auf die Goldberg-Lashley-Story, die darum kreiste, dass Lashley Goldbergs Herausforderung zunächst ablehnte - Goldberg ihn aber aus der Reserve lockte mit provozierenden Äußerungen, dass Lashley wohl von Selbstzweifeln und Angst vor dem “alten Mann” geplagt sei.