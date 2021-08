WWE RAW: US Champion Damian Priest sorgt für Paukenschlag

Der 1,96 Meter große Priest, in New York geboren und in der familiären Heimat Puerto Rico aufgewachsen, ist bei RAW noch unbesiegt. Es sieht so aus, als ob WWE ihn zu ihrem nächsten großen lateinamerikanischen Star erkoren hat - eine nicht unwichtige Rolle mit Blick auf die große Community in den USA und weltweit, die schon ein Schlüsselfaktor für die Karrieren von Rey Mysterio und dem verstorbenen Eddie Guerrero war.