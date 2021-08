WWE RAW nach SummerSlam: The Miz verrät John Morrison, Legende traurig

Der überschwängliche Riddle dankte es dem bis vor kurzem noch reservierten Partner Randy Orton auf besondere Weise: Er lud ihn zu einer Siegesfeier in den Ring, die an den Showklassiker “This is your life” (”Das ist Ihr Leben”) angelehnt war - und an das gleichnamige Segment von Foley für Partner The Rock 1999 erinnerte. Der denkwürdige Auftritt der “Rock and Sock Connection” war einer der größten Quotenerfolge der WWE-Geschichte. Unter anderem überreichte Riddle Orton dabei das größte Geschenk, das er ihm machen konnte: einen eigenen Scooter.