WWE vs. AEW: Wrestling-Landschaft bebt - verspielt WWE seine Macht?

Martin Hoffmann: “Man muss bedenken: Es steht eine gesundheitliche Sache bei Wyatt im Raum, die eine Rolle gespielt haben soll. Und Wyatts Auftritte im Ring waren zuletzt kein Genuss mehr. Man hat sich in eine gewisse Ecke mit ihm gebookt, es stellt sich die Frage, wie man so einen Mystery-Charakter präsentiert, wo man mit ihm hinwill. WWE hat offensichtlich keine Antwort drauf gefunden. Bray Wyatt aber zu entlassen und alles herzugeben, was er an Kreativität eingebracht hat: Dafür sehe ich keine Rechtfertigung. Anscheinend ist man bei WWE der Meinung: Er hat schöne Ideen, aber es sind nicht unsere, wir haben bessere. Wie auch immer sie darauf kommen.”