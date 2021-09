AEW: Attacke auf CM Punk/ Kenny Omega - Bryan Danielson fix

- Adam Cole besiegte im Eröffnungsmatch den „Elite Hunter“ Kazarian mit seiner Spezialattacke, dem Last Ride. Nach seinem AEW In-Ring Debüt schnappte er sich das Mikrofon und meinte, dass ihn drei Leute seit seinem Debüt entnervt haben. Dies seien Christian Cage, Luchasaurus und Jungle Boy. Bei AEW Rampage vom Asher Ashe Stadum in New York City kommt es zum Match zwischen den Herausgeforderten und der Superkliq, Adam Cole und The Young Bucks.