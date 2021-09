AEW Dynamite: Sammy Guevara holt TNT-Titel in Brodie Lees Heimat

Nach dem Ende von Dynamite wurden für Guevara noch weitere Weichen gestellt. In einem in der Werbepause der in den USA anschließenden Reality-Sendung „Rhodes to the Top“ ausgestrahlten Segment benannte Guevara einen überraschenden ersten Herausforderer: den von WWE entlassenen Bobby Fish - Weggefährte von Adam Cole in der Undisputed Era bei NXT -, der Guevara via Twitter herausgefordert hatte.