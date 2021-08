AEW Dynamite: Malakai Black vernichtet Cody Rhodes - der deutet Aus an

- Die Gerüchte, dass der ursprünglich für ein World-Title-Match beim nächsten Pay Per View eingeplante Hangman Page nicht bei All Out sein wird, scheinen sich zu bewahrheiten: Nach dem verlorenen Elimination Match zusammen mit der Dark Order gegen Champ Kenny Omega und dessen Elite Squad (einer der größten Quotenerfolge für AEW bis jetzt) entschuldigte sich Page bei der Dark Order für sein Versagen und meinte, dass sie getrennte Wege gehen sollten. Später wurde er im Ring Opfer einer Attacke von Omega und Co.