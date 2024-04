Paukenschlag! Von WWE verkannt und gefeuert - nun World Champ bei AEW

„Whose House? Swerve‘s House“ - Shootingstar Swerve Strickland ist neuer World Champion des WWE-Rivalen AEW!

Der spektakuläre Pay Per View Dynasty in der Nacht zum Sonntag endete mit einem Paukenschlag: Der 33 Jahre alte Strickland besiegte in seiner Heimatstadt Tacoma den bisherigen Titelträger Samoa Joe und schrieb damit ein Stück Wrestling-Geschichte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Der charismatische Strickland ist der erste afroamerikanische World Champ bei AEW und überhaupt erst der achte schwarze World Champion einer bedeutenden US-Wrestling-Liga - nach Ron Simmons (WCW), Dwayne „The Rock“ Johnson (WWE), Booker T (WCW und WWE) sowie Mark Henry, Kofi Kingston, Bobby Lashley und Big E (WWE).

Es ist die Krönung eines atemberaubenden Aufstiegs - zweieinhalb Jahre, nachdem Strickland bei WWE unerwartet gefeuert worden war.

Swerve Strickland: Bei WWE gefeuert, bei AEW World Champ

Strickland - bei WWE Isaiah „Swerve“ Scott - war bei WWE der ursprüngliche Anführer der Gruppierung Hit Row, die beim Aufbaukader NXT vielversprechend gestartet war.

Der damals noch amtierende WWE-Chef Vince McMahon sah das Potenzial aber offenbar nicht: Er entließ Hit Row wenige Wochen nach der Beförderung in den Hauptkader - Strickland hatte nur ein Match bei SmackDown bestritten. Als im Jahr darauf „Triple H“ Paul Levesque an die Macht kam, holte er Hit Row zurück und hätte gewiss auch gern Strickland gern wieder gehabt - der aber hatte sich mittlerweile an AEW gebunden.

Während die entkernte Hit Row bei WWE auch unter Triple H floppte, startete Strickland - Cousin des früheren NFL-Linebackers Fred Strickland - bei AEW durch: Mit charismatischen Auftritten, herausragenden Matches (allen voran denen gegen Ex-Champ Hangman Page) und dem kongenialen Manager Prince Nana etablierte sich Strickland als veritable Main-Event-Attraktion.

Nun hat Strickland den Aufstieg bei seinem Heimspiel auf emotionale Weise vollendet - mit erkennbarem Stolz auf die Errungenschaft: Strickland zog ein mit einem Outfit, das an den revolutionären afroamerikanischen Marvel-Blockbuster „Black Panther“ erinnerte.

Zudem beinhaltete der Einmarsch auch ein Tribut an Nanas vor drei Jahren tragisch früh verstorbenen Ex-Schützling Jimmy Rave: Nana legte Strickland dieselbe Robe an, die Rave vor zwei Jahrzehnten bei ROH in seinen großen Matches gegen die jungen AJ Styles und CM Punk getragen hatte.

