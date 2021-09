Bryan Danielson fordert nach Debüt AEW-Champion Kenny Omega heraus

- In einem Backstage Interview begegneten sich die am Sonntag erfolgreich debütierte Ruby Soho (ehemals Ruby Riott bei WWE) und AEW Women‘s Champion Britt Baker. Soho, die sich durch ihren Sieg als #1 Herausforderer positioniert hat, kündigte an, Baker zu besiegen. Baker meinte, mit einem Hieb gegen ihre WWE-Vergangenheit, dass sie dahin gehen solle, wo sie sich die letzten vier Jahre aufgehalten habe, beim Catering. Nach Sohos Sieg gegen Hayer später am Abend, versuchte Baker ihre Kontrahentin zu attackieren. Durch das Eingreifen von Riho und Kris Statlander konnte der Angriff jedoch abgewehrt werden.