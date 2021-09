WWE NXT präsentiert neue Wrestler und neuen Champion

Das Highlight der ersten Sendung von NXT 2.0 war das NXT-Titelmatch. Nachdem Samoa Joe seinen Titel am Wochenende nach einer Verletzung für vakant erklärte, konnte Tommaso Ciampa nach 908 Tagen den NXT-Titel zurückgewinnen. Der Sieg kommt aufgrund der Neuausrichtung des Brands und des Einsatzgebietes Ciampas in den letzten Monaten überraschend. So wurde Ciampa in den letzten Monaten eher entfernt von Main Event und insbesondere in der Tag Team Szene eingesetzt. Der Titelgewinn startet seine zweite Regentschaft als NXT-Champion.