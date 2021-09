WWE RAW: Champion Big E von unerwarteter Reunion überrascht

Der vor zwei Wochen gekürte WWE-Champion Big E musste dabei gleich zweimal ran, am Anfang und am Ende der Show: Er musste sich mit der unerwarteten Reunion einer altbekannten Gruppierung auseinandersetzen und schließlich nochmal in einem Käfig gegen Ex-Champion Bobby Lashley ran - ehe zum Schluss ein neuer Herausforderer auf den Plan trat.