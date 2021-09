WWE: Samoa Joe legt NXT-Titel unter rätselhaften Umständen nieder

Samoa Joe, der bisherige Champion des Kaders, hat seinen Titel offiziell niedergelegt, in einem Videosegment erklärte er, dass er verletzungsbedingt „für eine kurze, aber unbestimmte Zeit“ pausieren müsste. Weitere Details nannte der 42-Jährige nicht, nur dass die „neue Ära“ bei NXT einen „fighting champion“ verdiene, was er im Moment nicht sein könne. Joe kündigte aber an, denjenigen zu jagen, der den Gürtel gewinne.