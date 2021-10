WWE SmackDown: Edge fordert Seth Rollins zu Hell in a Cell Match

Für Edge wird das nun de facto angesetzte Hell in a Cell Match erst das zweite nach seiner Niederlage gegen den Undertaker 2008 sein. Gegner Rollins stand bereits in drei: 2014 besiegte er Ex-Shield-Partner Dean Ambrose (nun Jon Moxley bei AEW), 2016 unterlag er Kevin Owens, 2019 folgte das von Rollins selbst jüngst als Debakel und Karriere-Tiefpunkt eingeordnete Unentschieden gegen den kürzlich entlassenen The Fiend alias Bray Wyatt.