WWE: Undertaker taucht in Saudi-Arabien auf - auch heute bei Crown Jewel?

Einen nostalgischen WWE-Auftritt in anderer Form schließt das nicht aus, gerade bei den Saudi-Shows ist nicht nur viel Geld, sondern auch viel Nostalgie im Spiel: Aus dem saudischen Königshaus sollen immer wieder teils skurrile Wünsche an WWE herangetragen worden sein, Stars vergangener Tage in die Shows einzubinden.