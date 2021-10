WWE vs. AEW: Sensations-Coup für AEW im Duell Rampage - SmackDown

Im Vergleich der vollständigen Sendungen erzielten beide ein Rating von 0.24 in der begehrten werberelevanten Zielgruppe. WWE lag in der „demo“ in absoluten Zahlen leicht vorn (314.000 zu 313.000), was sich jedoch dadurch relativiert, dass AEW mit einem zwei Stunden späteren Start den deutlich schwächeren Sendeplatz hatte.