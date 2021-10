WWE SmackDown vs. AEW Rampage: Lesnar-Clou beschließt historisches TV-Duell

Wie angekündigt ging es ohne Werbepause weiter, was bei US-Kommentator Pat McAfee für Verwirrung zu sorgen schien: Er zeigte sich verwundert, als die sonst nur in den Unterbrechungen arbeitende Ringcrew eilig das Set für das finale Segment aufbaute - die Vertragsunterschrift zwischen Reigns und Lesnar für ihr Match bei Crown Jewel in Saudi-Arabien am Donnerstagabend deutscher Zeit.