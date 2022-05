Diamond League: Röhler chancenlos bei schwierigem Wind

Der deutsche Rekordhalter Johannes Vetter verzichtete nach Unstimmigkeiten mit den Veranstaltern auf einen Start in Doha. Am Sonntag wirft er sich beim Meeting in seiner Wahlheimat Offenburg für die Saisonhöhepunkte in Eugene/Oregon, wo vom 15. bis 24. Juli die WM stattfindet, und München (EM vom 15. bis 21. August) ein.