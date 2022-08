Leichtathletik-EM: Staffel um Schmidt - Männer-Quartett über 4x400 m auf Platz sieben

Den Finaleinzug hatte das deutsche Quartett bereits als Erfolg verbucht. Bei der WM in Eugene war Deutschland im Hayward Field in 3:04,21 Minuten vorzeitig ausgeschieden. Die bisher letzte EM-Medaille hatte die deutsche Langsprint-Staffel mit Bronze 2012 in Helsinki gewonnen, Gold gab es zuletzt 1982 in Athen.