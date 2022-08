Klosterhalfen: "Das Ziel bleibt, die Welt zu schlagen"

Im Olympiastadion hatte sich die 25-Jährige am Donnerstagabend nach einer starken Vorstellung in 14:50,47 Minuten deutlich vor 10.000-m-Europameisterin Yasemin Can aus der Türkei (14:56,91) und 10.000-m-Vize-Europameisterin Eilish McColgan aus Großbritannien (14:59,34) durchgesetzt.