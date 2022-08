Malaika Mihambo im Interview: "Sollte das irgendwann nicht mehr der Fall sein, höre ich auf"

Mihambo: Ja, und das ist auch sehr wichtig. Der Wettkampf ist erst mit dem letzten Sprung vorbei, so banal sich das auch anhört. Aber genau so muss man da herangehen: Volle Konzentration auf den einen Sprung! Deshalb habe ich mich darauf konzentriert, im dritten Sprung erstmal mit meinem Trainer klarzustellen, was die technischen Schwierigkeiten waren, warum die Sprünge ungültig waren. Ich wusste also, was ich besser machen muss, auch wenn das gar nicht so einfach ist. Man darf nur eine Kleinigkeit verändern und nicht zu viel. Gleichzeitig ging es auch darum, den Glauben an sich selbst aufrechtzuerhalten. Ich hatte ein gutes Gefühl und war mir sehr sicher, dass ich das schaffen kann. In meiner Vorstellung gab es zu diesem Zeitpunkt keine Alternative, als dass der nächste Sprung gültig ist. Die letzten Jahre gehört der Nervenkitzel zu meinem Programm dazu.