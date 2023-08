Deutscher Rekord: Geher Linke starker Fünfter über 20 km

Geher Christopher Linke (Potsdam) hat zum Auftakt der Leichtathletik-WM in Budapest dank einer starken Leistung das erhoffte Top-8-Ergebnis erreicht. Der Sportsoldat belegte über 20 km in deutscher Rekordzeit von 1:18,12 Stunden den guten fünften Platz, der Sieg ging an den spanischen Europameister Alvaro Martin (1:17,32). Die erste Entscheidung war wegen eines Unwetters kurzfristig um zwei Stunden nach hinten verlegt worden.