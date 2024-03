Leichtathletik-Star Ogunleye: Kreuzbandriss als Wendepunkt zum Guten

Als Yemisi Ogunleye die Kugel bei der Hallen-WM in Glasgow in ihrem ersten Versuch aus dem Ring stieß , geriet ihre Welt für eine kurze Zeit aus den Fugen. 20,19 Meter stand auf der Anzeigetafel und für einen Moment starrte sie fassungslos auf die Zahlen.

Am Ende verpasste sie zwar um läppische drei Zentimeter den WM-Triumph , doch das tat ihrer unbändigen Freude keinen Abbruch.

Zwei Kreuzbandrisse führen zu Zweifeln

Eine gute Woche ist das nun her - Zeit also, um alles sacken zu lassen und sich für die zahllosen Glückwünsche, die ihr Smartphone „explodieren“ (O-Ton Ogunleye) ließen, zu bedanken. Und gleichzeitig auch, die Dinge einzuordnen.

„Es ist natürlich schön, dass sich so viele Leute mit einem freuen“, erzählt sie im Gespräch mit SPORT1 . „Aber ich bin auch ehrlich und weiß, dass sich 70 Prozent der Leute nicht mehr melden, wenn es vielleicht mal nicht mehr so läuft.“

Dass Ogunleye auch im bislang größten Moment ihrer Karriere buchstäblich die andere Seite der Medaille im Blick hat, könnte auch an früheren Tagen in ihrem Sportlerleben liegen.

Karriere stand auf der Kippe

„Wie willst du dein Leben so weiterleben?“

Die Zweifel hätten sich verfestigt, nachdem sie eine Absage von der Bundespolizei wegen ihres Kreuzbandrisses bekommen habe. „In dieser Phase habe ich abgewogen: ‚Okay. Bist du jetzt bereit, weitere Opfer zu bringen und den Weg zu gehen?‘ Da macht man sich halt schon Gedanken, wenn man 20 Jahre alt ist und darüber hinaus. Wie willst du dein Leben so weiterleben?“

Die Gedanken, die sie damals mit ihrer Trainerin Iris Manke-Reimers teilte, führten letztlich zum Entschluss, weiterzumachen. „Ich wusste in meinem Herzen, wenn ich zurückschaue und dann nicht den Weg gegangen wäre und es probiert hätte, hätte ich es sehr wahrscheinlich bereut“, blickt Ogunleye auf die schweren Tage zurück. Geholfen habe auch ihre Anstellung bei der Bundeswehr.

Dass sie nun mit 25 Jahren plötzlich zur Weltspitze gehört, lag an mehreren glücklichen Fügungen, zu denen am Ende sogar der zweite Kreuzbandriss gehörte. Weil ihr Knie die Belastung des Angleitens nicht mehr standhielt, musste sie zwangsweise auf die Drehstoßtechnik umsteigen – es war der Startschuss in eine Erfolgsstory mit dem vorläufigen Höhepunkt von Glasgow.