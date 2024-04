"75 Meter möglich": Diskus-Ikone Robert Harting äußert sich zu neuem Weltrekord

Als Mykolas Alekna am Samstag beim Wurfmeeting in Ramona (Oklahoma) den Diskus auf sagenhafte 74,35 Meter schleuderte und den Uralt-Weltrekord von Jürgen Schult um 27 Zentimeter verbesserte, da war einer der umstrittensten Bestmarken der Geschichte ausgelöscht.

„Wir wissen ja alle, was früher an Helferlein im Körper war“

„Wir wissen ja alle, was früher an Helferlein im Körper war – von daher sollte man sich jetzt nicht darüber beschweren“, sagt der Diskus-Olympiasieger von 2012 bei SPORT1. „Dass an solchen Orten, wie jetzt in Ramona, an denen viel Wind herrscht, geworfen wird, ist überhaupt kein Problem, denn auch beim vorherigen Weltrekord von Jürgen Schult herrschte sehr viel Wind.“