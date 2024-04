Leichtathletik-Star endlich wieder mit 80-Meter-Wurf

In den letzten Jahren warf sich Speerwerfer Thomas Röhler durch ein tiefes Tal. Der Olympiasieger von 2016 und Europameister von 2018 schaffte es zuletzt nicht, die 80-Meter-Marke zu knacken - bis heute.

Bei den Kip Keino Classics in Nairobi am Samstag katapultierte sich Röhler mit einem Wurf von 80,62 Metern im zweiten Versuch endlich über die 80-Meter-Hürde. Diese Marke erreichte der Athlet zuletzt im September 2019, also vor viereinhalb Jahren.