Mihambo: "Olympia ist noch sehr weit weg"

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo mag noch nicht allzu viele Gedanken an die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Paris (26. Juli bis 12. August) verschwenden. „Ich bleibe in der Gegenwart, und Olympia ist noch sehr weit weg“, sagte die 30-Jährige vor dem Start in die Freiluft-Saison im Interview mit t-online.de.