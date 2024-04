Zoff um freizügiges Outfit! Das sagt Deutschlands Leichtathletik-Star

Die Outfit-Wahl von Sportartikelhersteller Nike für die US-Leichtathletinnen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris hat für Kritik gesorgt. Der Vorwurf: Die neue Leichtathletik-Ausrüstung der Damen sei zu knapp geschnitten.

Deutschlands Leichtathletik-Star Malaika Mihambo sieht das allerdings anders. Auf SPORT1-Nachfrage erklärte die Weitspringerin: „Vor einigen Tagen dufte ich in Paris als eine von vielen Athletinnen und Athleten beim Nike-on-air-Event eines der neuesten DLV-Trikots für die Olympischen Spiele in Paris vorstellen. Ich habe mich bei dem Shooting und der Show in dem Ganzkörpertrikot wohl gefühlt - auch das Farbdesign gefällt mir sehr.“