Super-Sprung: Mihambo locker ins EM-Finale!

Malaika Mihambo springt bei der Leichtathletik-EM in Rom erstmals in diesem Jahr über 7 Meter. Das beschert der Olympiasiegerin locker das Final-Ticket.

Malaika Mihambo springt bei der Leichtathletik-EM in Rom erstmals in diesem Jahr über 7 Meter. Das beschert der Olympiasiegerin locker das Final-Ticket.

Die zweimalige Weltmeisterin stellte in der Qualifikation am Dienstagvormittag in Rom gleich in ihrem ersten Versuch mit 7,03 m eine europäische Jahresbestleistung auf und sicherte sich scheinbar mühelos ihr Ticket für die Entscheidung am Mittwoch (20.54 Uhr/ZDF).