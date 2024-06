Leichtathletik EM: DSV-Läufer holt Medaille und überrascht

Am Sonntag jubelte Gesa Krause über Silber, einen Tag später holt Hinderniskollege Karl Bebendorf bei der EM in Rom die Bronzemedaille - und imitiert Ronaldo.

Am Sonntag jubelte Gesa Krause über Silber, einen Tag später holt Hinderniskollege Karl Bebendorf bei der EM in Rom die Bronzemedaille - und imitiert Ronaldo.

Einen Tag nach dem Silbercoup von Gesa Felicitas Krause hat Karl Bebendorf für eine weitere deutsche EM-Medaille im Hindernislauf gesorgt. Der Dresdner lief bei der Leichtathletik-EM in Rom in 8:14,41 Minuten überraschend zur Bronzemedaille vor seinem Teamkollegen Frederik Ruppert (Tübingen/8:15,08) - es ist die erste deutsche EM-Medaille für Hindernis-Männer seit 1998.

„Siuuu“, brüllte Bebendorf hinterher ins ZDF-Mikro in Anlehnung an den berühmtem Jubelschrei von Fußball-Star Cristiano Ronaldo: „Ich habe die ganze Zeit daran gedacht: Beine locker halten, Beine locker halten“. Damit er am Ende noch zulegen kann: „Und genau dieser Punkt ist eingetreten. Das war auch der einzige Weg, das Rennen irgendwie zu gewinnen. Und das hat funktioniert.“