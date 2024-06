Lückenkemper nach Staffel-Enttäuschung: "Sowas bringt immer Unruhe"

Lückenkemper missglückt Wechsel

Das weibliche DLV-Quartett hatte beim Triumph 2022 einen von sieben deutschen Titeln in München geholt. Damals waren neben Lückenkemper und Haase noch Alexandra Burghardt (Burghausen) und Lisa Mayer (Wetzlar) dabei gewesen. Während die angeschlagene Burghardt in Rom gar nicht vertreten war, fiel Mayer kurzfristig aus.

Deutschlands beste Sprinterin Lückenkemper, die vor zwei Jahren in München noch über zwei Goldmedaillen jubeln durfte, war auch im Einzel über die 100 m nur auf Rang fünf gelaufen. Auch in der Staffel konnte Lückenkemper ihre Klasse nicht ganz ausspielen.

„Sowas bringt immer Unruhe“

„Die Mädels vorne haben einen guten Job gemacht. Dann bin ich bei meinem Wechsel mit Nele - die das Rennen ihres Lebens gemacht hat - zu spät losgelaufen, da haben wir etwas liegen gelassen. Ob es sonst für eine Medaille gereicht hätte, weiß man nicht“, sagte Lückenkemper: „Insgesamt war es kein schlechtes Rennen, wir haben uns nicht kampflos ergeben. Es war heute aber auch eine sehr herausfordernde Nummer. Wir wollten eigentlich in einer anderen Formation laufen, dann ist Nele eingesprungen. Sowas bringt immer etwas Unruhe in eine Staffel, das darf man nicht unterschätzen.“

Gold ging in 41,91 Sekunden an Großbritannien mit Dina Asher-Smith, die am vergangenen Wochenende Lückenkempers Titel in der Königsdisziplin erobert hatte. Silber gewann Frankreich (42,15) vor den Niederlanden (42,46).