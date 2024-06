Leichtathletik-EM: Neues Ausrufezeichen eines Schweizer Phänomens

Der Schweizer Zehnkämpfer Simon Ehammer verblüfft einmal mehr bei den Spezialisten im Weitsprung. Nach seinem Traumsprung blickt bei SPORT1 auf das Finale am Samstag und auf die Olympischen Spiele in Paris.

Mit der neuen Weltjahresbestweite von 8,41 Meter schockte Ehammer die Konkurrenz schon in der Qualifikation und machte klar, dass er im Finale am Sonntagabend ein ernsthafter Kandidat für die Goldmedaille sein wird.

„Morgen geht es hoffentlich noch weiter“

Vor zwei Jahren sprang der er bereits beim Meeting in Götzis sagenhafte 8,45 Meter, was Weltrekord innerhalb eines Zehnkampfs bedeutete. Im selber Jahr schrieb er Geschichte, als er als mit Weitsprung-Bronze in Eugene als erster Zehnkämpfer überhaupt eine WM-Medaille in einer Einzeldisziplin holte.